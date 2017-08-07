Под Киевом в ДТП погибли 6 человек

На Бориспольской окружной дороге вечером 6 августа столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Opel".



Об этом сообщает полиция Киевщины.



Столкновение было лобовым. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:30. Указывается, что возле поворота на Барышевка автомобили "ВАЗ" и "Opel" двигались на встречу друг другу.



"В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. С этой машины выжила шестилетняя девочка, которая сейчас находится в больнице", - сообщили в полиции.



Согласно данным полиции, водитель транспортного средства "Opel" остался жив, пассажирка авто погибла.



Украинская правда