Под Киевом в ДТП погибли 6 человек

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Понедельник, 7 августа 2017, 08:40

На Бориспольской окружной дороге вечером 6 августа столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Opel".

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Столкновение было лобовым. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:30. Указывается, что возле поворота на Барышевка автомобили "ВАЗ" и "Opel" двигались на встречу друг другу.

 
 

"В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. С этой машины выжила шестилетняя девочка, которая сейчас находится в больнице", - сообщили в полиции.

 
 

Согласно данным полиции, водитель транспортного средства "Opel" остался жив, пассажирка авто погибла.

Украинская правда

Темы: ДТП Киев
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