Гройсман пообещал не поднимать пенсионный возраст
Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет украинцев, что правительство не собирается поднимать пенсионный возраст.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Реформа будет проведена без повышения пенсионного возраста. Уже с октября мы поднимем пенсии для 9 млн пенсионеров и отменим нечестный налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут пересчитываться автоматически", - написал он.
Премьер пообещал также ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста выплат.
Он напомнил, что за пенсионную реформу в первом чтении проголосовали 282 народных депутата, представители большинства депутатских групп и фракций, а также часть независимых депутатов.
Гройсман выразил уверенность, что соответствующие изменения в законодательство пройдут и второе чтение без существенных изменений.
"У правительства есть несколько базовых принципов, от которых оно не отступится ни при каких обстоятельствах... Эти принципиальные позиции мы будем отстаивать, и я надеюсь, они останутся неизменными", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. "За" проголосовало 282 народных депутата.
Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года.
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Украинская правда
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