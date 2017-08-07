Гройсман пообіцяв не піднімати пенсійний вік

1052 перегляди
Понеділок, 7 серпня 2017, 14:24

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє українців, що уряд не збирається піднімати пенсійний вік.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Реформа буде проведена без підняття пенсійного віку. Вже від жовтня ми піднімемо пенсії для 9 млн пенсіонерів і скасуємо нечесний податок на пенсії для працюючих пенсіонерів. Надалі пенсії будуть перераховуватись автоматично", - написав він.

Прем'єр пообіцяв також ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, аби забезпечити ресурс для подальшого зростання виплат пенсій.

Він нагадав, що за пенсійну реформу у першому читанні проголосувало 282 народних депутата, представники більшості депутатських груп і фракцій, а також частина незалежних депутатів.

Гройсман висловив впевненість, що відповідні зміни в законодавство пройдуть і друге читання без істотних змін.

"Уряд має декілька базових принципів, від яких не відійде за жодних обставин... Ці принципові позиції ми будемо відстоювати, і я сподіваюсь, вони залишаться незмінними", - наголосив він.

Як повідомлялося, Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. "За" проголосувало 282 народних депутати.

Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.

Читайте також: "Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана

Українська правда

Теми: пенсії реформи Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На пенсійну реформу 2018 року знадобиться додатково 40 мільярдів 1 серпня 2017, 13:27
Пенсійну реформу спіткали конкуренти. Що на неї чекає восени 25 липня 2017, 14:59
У 2028 році середній розмір пенсії нових пенсіонерів складе 6040 гривень 24 липня 2017, 13:49
powered by lun.ua
Головні новини
РФ не обмежує 90 днями людей з окупованого Донбасу – Затулін
"Вражаючий показник": За тиждень в Україні потонули майже 100 людей
Суд арештував все майно Насірова, включно з нерухомістю
У неділю найгарячіше в зоні АТО було біля моря, 3 бійців поранено
Усі новини
Музика і настрій

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе

9 причин

Чому з'являються судоми в ногах і як їх зупинити