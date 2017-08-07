Гройсман пообіцяв не піднімати пенсійний вік
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє українців, що уряд не збирається піднімати пенсійний вік.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
"Реформа буде проведена без підняття пенсійного віку. Вже від жовтня ми піднімемо пенсії для 9 млн пенсіонерів і скасуємо нечесний податок на пенсії для працюючих пенсіонерів. Надалі пенсії будуть перераховуватись автоматично", - написав він.
Прем'єр пообіцяв також ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, аби забезпечити ресурс для подальшого зростання виплат пенсій.
Він нагадав, що за пенсійну реформу у першому читанні проголосувало 282 народних депутата, представники більшості депутатських груп і фракцій, а також частина незалежних депутатів.
Гройсман висловив впевненість, що відповідні зміни в законодавство пройдуть і друге читання без істотних змін.
"Уряд має декілька базових принципів, від яких не відійде за жодних обставин... Ці принципові позиції ми будемо відстоювати, і я сподіваюсь, вони залишаться незмінними", - наголосив він.
Як повідомлялося, Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. "За" проголосувало 282 народних депутати.
Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.
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Українська правда
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