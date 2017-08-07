Помогать Украине с децентрализацией будет посланник из Германии

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Понедельник, 7 августа 2017, 15:10

В Украине с сентября будет работать посланник правительства Германии по вопросам децентрализации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Он уточнил, что уполномоченное лицо немецкого правительства по вопросам реформы децентрализации уже в сентябре начнет работу в Украине.

"Делегирование от правительства Германии посланника по вопросам децентрализации - еще одно свидетельство успешности внедрения реформы. Децентрализация имеет наибольшую среди всех реформ поддержку со стороны ЕС.

Уверен, что присутствие и работа уполномоченного лица углубит наше партнерство с точки зрения сотрудничества между регионами Украины и Германии, а также инфраструктурных проектов с использованием немецкого опыта", - заявил Зубко.

Темы: Германия децентрализация
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