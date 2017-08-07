Допомагати Україні з децентралізацією буде посланник уряду Німеччини

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Понеділок, 7 серпня 2017, 15:10

В Україні з вересня працюватиме посланник уряду Німеччини з питань децентралізації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.

Він уточнив, що уповноважена особа німецького уряду з питань реформи децентралізації вже у вересні розпочне роботу в Україні.

"Делегування від уряду Німеччини посланника з питань децентралізації - ще одне свідчення успішності впровадження реформи (децентралізації - Ред.). Децентралізації має найбільшу серед інших реформ підтримку з боку ЄС.

Певен, що присутність і робота уповноваженої особи поглибить наше партнерство з точки зору співробітництва між регіонами України та Німеччини, а також впровадження інфраструктурних проектів з використанням німецького досвіду", - заявив Зубко.

Теми: Німеччина децентралізація
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