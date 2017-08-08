Хуг: Число обстрелов на Донбассе за неделю увеличилось на 55%

За неделю число нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось за неделю.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в понедельник журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Режим прекращения огня не улучшился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ зафиксировала увеличение на 55% количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей. Наиболее затронута этой тенденцией территория между Первомайском и Попасной где произошло 20% из указанных нарушений режима прекращения огня", - сообщил он.

Хуг отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"СММ зафиксировала более 550 случаев использования тяжелого вооружения и вооружения запрещенного минскими договоренностями. Сюда входят танки, минометы и артиллерия", - сказал он.

"Эскалация ситуации и те нарушения режима прекращения огня, которые имеют место между Попасной и Первомайском и в других четырех других горячих точках, имеют влияние на гражданское население", - добавил Хуг.