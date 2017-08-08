На отеле Трампа в Нью-Йорке показали Путина с флагом РФ

3416 просмотров
Вторник, 8 августа 2017, 12:12

На пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на 8 августа появилась проекция с российским флагом и изображением президента России Владимира Путина.

Об этом пишет "Громадське".

Ответственность за акцию взял на себя американский художник и публицист Робин Белл, ранее уже устраивавший перфомансы с помощью проекций, в том числе на зданиях отелей Трампа.

Видео снято в виде коллажа, на котором поочередно появляются фразы Happy to help, bro ("Рад помочь, брат"), Follow money ("Следуй за деньгами"), а также по-русски "Держись, братан". По замыслу авторов, это якобы слова Путина.

Издание Business Insider связывает появление проекции с новым этапом в расследовании возможного вмешательства России в американские президентские выборы.

Как сообщалось, спецпрокурор США сформировал большое жюри для расследования вмешательства РФ в выборы.

Ранее, на слушаниях в Комитете по разведке бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил, что заказчиком хакерских атак во время выборов президента в 2016 году был лично Путин.

До этого CNN показал документальный фильм о вмешательстве Путина в выборы в США.

Темы: Трамп США Путин Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп заявил, что санкции СБ ООН серьезно повлияют на экономику КНДР 6 августа 2017, 03:05
США официально сообщили ООН о выходе из климатического соглашения 5 августа 2017, 01:20
Опрос: Россияне резко разочаровались в Трампе 4 августа 2017, 07:44
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили выехал из Польши – СМИ
В Украине начался внеочередной призыв в армию
Розенблат рассказал об общении с агентом Катериной
Генпрокуратура вызывает первого заместителя Авакова на допрос
Все новости
Музыка и настроение

7 способов сосредоточиться, успокоиться и мотивировать себя

Опыт мам

4 мамы о том, как и почему их дети не ходят в школу