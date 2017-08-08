Чубаров резко отреагировал на идею немецких политиков "заморозить" Крым

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Вторник, 8 августа 2017, 12:42

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров считает недопустимым откладывать на потом вопрос возвращения Крыма под контроль Киева.

Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Крым - не просто территория, и Крым - это не просто люди, которые там живут. Крым - это родина коренного народа Украины (крымских татар, караимов и крымчаков – ред.). Если мы сейчас оставим, как вы говорите, на далекую перспективу (возвращение Крыма под суверенитет Украины – ред.), то Россия сделает все, чтобы уничтожить этот коренной народ", - сказал председатель меджлиса и народный депутат Украины Рефат Чубаров.

Он отметил, что Украинское государство не может позволить, чтобы на его территории уничтожали коренные народы.

"И поэтому Крым и территория не контролируемая нами в Восточной Украине - Крым и Донбасс - должны быть в одном ряду, и мы должны одновременно рассматривать эти вопросы", - считает председатель меджлиса крымско-татарского народа.

Как сообщалось, на днях глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно заморозить и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Эту точку зрения разделила кандидат в канцлеры Германии от "левых" Сара Вагенкнехт.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала такие советы.

Темы: Крым Чубаров Германия Росcия
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