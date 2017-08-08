Геращенко упрекнула западных партнеров за плохие советы

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала советы некоторых зарубежных политиков относительно решения вопроса российской агрессии в Украине.

Об этом она написала в Facebook.

"Некоторые иностранные высокопоставленные чиновники советуют нам сначала решить проблему Донбасса, а затем Крыма... Мы НЕ прислушиваемся к этим советам", - подчеркнула она.

В то же время, по словам Геращенко, эти иностранные партнеры избегают разговоров на тему их обязательств по гарантиям безопасности Украины и защиты прав человека на всем европейском континенте.

"Молчат, как в рот воды набрали, об арестах в Крыму, суровых приговорах российской оккупационной власти против украинцев или крымских татар", - добавила она.

Вице-спикер напомнила Европе и США, что и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму живут граждане Украины, и это - украинские территории.

"Мы не дадим ЕС и США об этом забыть и снять с повестки дня", - подчеркнула она.

Как сообщалось, на днях глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно заморозить и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Эту точку зрения разделила кандидат в канцлеры Германии от "левых" Сара Вагенкнехт.

Украинская правда