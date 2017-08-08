Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко упрекнула западных партнеров за плохие советы

Вторник, 8 августа 2017, 11:12

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала советы некоторых зарубежных политиков относительно решения вопроса российской агрессии в Украине.

Об этом она написала в Facebook.

"Некоторые иностранные высокопоставленные чиновники советуют нам сначала решить проблему Донбасса, а затем Крыма... Мы НЕ прислушиваемся к этим советам", - подчеркнула она.

В то же время, по словам Геращенко, эти иностранные партнеры избегают разговоров на тему их обязательств по гарантиям безопасности Украины и защиты прав человека на всем европейском континенте.

"Молчат, как в рот воды набрали, об арестах в Крыму, суровых приговорах российской оккупационной власти против украинцев или крымских татар", - добавила она.

Вице-спикер напомнила Европе и США, что и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму живут граждане Украины, и это - украинские территории.

"Мы не дадим ЕС и США об этом забыть и снять с повестки дня", - подчеркнула она.

Как сообщалось, на днях глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно заморозить и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Эту точку зрения разделила кандидат в канцлеры Германии от "левых" Сара Вагенкнехт.

Украинская правда

Темы: ГеращенкоЕССШАДонбассКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: