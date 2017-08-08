НАПК не нашла криминала в декларации Третьякова

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Вторник, 8 августа 2017, 13:14

Национальная агентство по предупреждению коррупции не выявила нарушений в электронной декларации нардепа из фракции БПП Александра Третьякова за 2015 год.

Об этом говорится в решении НАПК по полной проверке декларации нардепа, которое УП передал эксперт центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Там отмечается, что во время проверки информации в декларации Третьякова 2015 года через сопоставление со сведениями, полученными от государственных органов, с госреестров и баз данных, не было выявлено нарушений интересов или фактов совмещения деятельности.

"Признаков возможного незаконного обогащения, предусмотренных статьей 368-2 Уголовного кодекса Украины, не обнаружено", - говорится в решении.

 

Далее НАПК указывает, что оснований для привлечения субъекта декларирования "к административной или уголовной ответственности отсутствуют".

В тексте решения также указывается, что в ходе проверки не предоставили ответа на запросы НАПК: ДФС, Администрация Госпогранслужбы, Минюст и компетентный орган иностранного государства.

 
 

Как известно, по состоянию на август НАПК проверяет 265 деклараций чиновников.

Ранее журналист Александр Дубинский заявлял, что Третьяков не указал в электронной декларации квартиры 1701-1702 по улице Ha-Yarhon, дом 19 в Тель-Авиве, стоимостью 5,5 млн долларов. Дубинский публиковал документы, согласно которым, на имя Третьякова по данному адресу приходят счета от интернет-провайдеров.

Украинская правда

Темы: НАПК декларации
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