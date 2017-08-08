Климкин ответил Саакашвили: Паспорта не коллекционирую

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Вторник, 8 августа 2017, 18:38

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что у него нет другого гражданства, кроме украинского.

Об этом он написал в Твиттере, реагируя на обвинения Саакашвили.

"В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях", - написал он.

Ранее во вторник бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Украины Михаил Саакашвили, лишен украинского гражданства, утверждал, что Климкин имеет гражданство России.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Климкин гражданство
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