Климкин ответил Саакашвили: Паспорта не коллекционирую
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что у него нет другого гражданства, кроме украинского.
Об этом он написал в Твиттере, реагируя на обвинения Саакашвили.
"В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях", - написал он.
Ранее во вторник бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Украины Михаил Саакашвили, лишен украинского гражданства, утверждал, что Климкин имеет гражданство России.
Украинская правда
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