Грузинская армия примет участие в параде в Украине

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Вторник, 8 августа 2017, 19:57

Грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президентов Украины Петра Порошенко и Грузии Георгия Маргвелашвили.

Порошенко выразил солидарность с грузинским народом на девятую годовщину начала российской агрессии против Грузии.

Он также отметил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность этого государства.

Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее. По его словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины.

Оба лидера осудили посещение во вторник президентом России оккупированной Абхазии.

Украинская правда

Темы: Грузия День Независимости
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