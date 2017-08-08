Грузинська армія візьме участь у параді в Україні

Грузинські військові на чолі з міністром оборони Грузії візьмуть участь в урочистому параді на честь Дня незалежності України.

Про це йшлося під час телефонної розмови президентів України Петра Порошенка та Грузії Георгія Маргвелашвілі.

Порошенко висловив солідарність з грузинським народом на дев’яту річницю початку російської агресії проти Грузії.

Він також наголосив, що Україна підтримує й буде підтримувати територіальну цілісність цієї держави.

Маргвелашвілі підкреслив, що Грузія відчуває підтримку України і вдячна за неї. За його словами, 24 серпня грузинські військові на чолі з міністром оборони Грузії візьмуть участь в урочистому параді на честь Дня незалежності України.

Обидва лідери засудили відвідання у вівторок президентом Росії окупованої Абхазії.

Українська правда











