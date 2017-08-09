В августе в Нацгвардию призовут тысячу человек

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Среда, 9 августа 2017, 12:41

Кабинет министров Украины утвердил призыв на срочную военную службу в Национальную гвардию в августе 1 тысяч человек.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Согласно проекту решения, которым располагает агентство, на проведение призыва предусмотрено 3,29 млн грн.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 293,13 грн, из них: 3,2 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Как известно, во вторник, 8 августа, в Украине стартовал внеочередной призыв в Национальную гвардию.

Темы: армия Кабинет министров
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