Кабмин расторг соглашение с РФ об экспорте военных товаров
Кабинет министров приостановил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают "Украинские новости".
Этот документ был одобрен 24 марта 2004.
Целью соглашения было установление взаимодействия между сторонами при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.
Под действие соглашения попали товары (продукция) военного назначения, совместно разработанные, изготовленные или модернизированные после 1 января 1992 года; товары (продукция) военного назначения, которые есть у государств-сторон, перечень которых ежегодно согласовывается уполномоченными органами сторон, кроме товаров (продукции) военного назначения, взаимные поставки которых осуществляются в соответствии с соглашением между странами о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности от 18 ноября 1993 года.
Как известно, в июне 2016 года Кабмин приостановил действие межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области молодежной политики, а в ноябре 2016 предложил Верховной Раде прекратить действие соглашения с Россией о возвращении авиатехники, находящейся на ремонтных предприятиях.
Еще в 2015 году правительство Украины расторгло соглашение с Россией об обмене информацией о ПЗРК "Игла" и "Стрела" при экспорте или импорте из/в третьи страны.
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