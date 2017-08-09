Кабмин расторг соглашение с РФ об экспорте военных товаров

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Среда, 9 августа 2017, 12:45

Кабинет министров приостановил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают "Украинские новости".

Этот документ был одобрен 24 марта 2004.

Целью соглашения было установление взаимодействия между сторонами при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.

Под действие соглашения попали товары (продукция) военного назначения, совместно разработанные, изготовленные или модернизированные после 1 января 1992 года; товары (продукция) военного назначения, которые есть у государств-сторон, перечень которых ежегодно согласовывается уполномоченными органами сторон, кроме товаров (продукции) военного назначения, взаимные поставки которых осуществляются в соответствии с соглашением между странами о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности от 18 ноября 1993 года.

Как известно, в июне 2016 года Кабмин приостановил действие межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области молодежной политики, а в ноябре 2016 предложил Верховной Раде прекратить действие соглашения с Россией о возвращении авиатехники, находящейся на ремонтных предприятиях.

Еще в 2015 году правительство Украины расторгло соглашение с Россией об обмене информацией о ПЗРК "Игла" и "Стрела" при экспорте или импорте из/в третьи страны.

Темы: Росcия Кабинет министров торговля
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