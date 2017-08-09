В СММ ОБСЕ заявляют, что обстрелами уничтожена камера на ДФС

В СММ ОБСЕ заявляют, что их камера на Донецкой фильтровальной станции попала под обстрел и уничтожена.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на твиттере.

"Камера СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции, проработала всего 1 день, обстреляли из Юга, Юго-Запада. Камера уничтожена", - отметили в сообщении.

"Перед тем, как камера была уничтожена, она зафиксировала огонь из стрелкового оружия. Правда слишком неудобна для сторон", - добавили в сообщении.

Ранее СММ ОБСЕ публиковали фото, на котором указывали, где именно на станции размещена камера.

Украинская правда