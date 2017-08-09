В СММ ОБСЄ заявляють, що обстрілами знищено камеру на ДФС

В СММ ОБСЄ заявляють, що їхня камера на Донецькій фільтрувальній станції потрапила під обстріл і знищена.

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ на твіттері.

"Камеру СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції, що пропрацювала лише 1 день, обстріляли з Пд, Пд-Зх. Камеру знищено", - зазначили в повідомленні

"Перед тим, як камеру було знищено, вона зафіксувала вогонь зі стрілецької зброї. Правда надто незручна для сторін", - додали в повідомленні.

Раніше СММ ОБСЄ публікували фото, на якому вказували, дле саме на станції розміщена камера.

Українська правда