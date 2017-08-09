Среди боевиков на Донбассе воюют до 10 чехов – посол

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Среда, 9 августа 2017, 13:27

На стороне террористов ОРДЛО в зоне АТО воюют от 5 до 10 граждан Чехии.

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил посол Чехии в Украине Радек Матула.

"Да, такая проблема есть (участия чехов в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе - ред.). У меня лично нет четкой информации, сколько наших граждан воюет на востоке Украины, но по моим оценкам, речь идет о 5-10 человеках", - сказал он.

По словам Матулы, чешская полиция и спецслужбы занимаются этими случаями и принимают необходимые меры.

"В начале лета полиция впервые выдвинула обвинения гражданину Чехии в связи с тем, что он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе", - рассказал он.

Как сообщалось, в июне чешские судебные органы впервые начали рассмотрение дела по обвинению чешского гражданина в участии в боях в Украине на стороне пророссийских боевиков.

Темы: АТО Донбасс Чехия
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