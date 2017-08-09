Серед бойовиків на Донбасі воюють до 10 чехів – посол

На боці терористів ОРДЛО в зоні АТО воюють від 5 до 10 громадян Чехії.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив посол Чехії в Україні Радек Матула.

"Так, така проблема є (участі чехів у незаконних збройних формуваннях на Донбасі – ред.). У мене особисто немає чіткої інформації, скільки наших громадян воює на сході України, але за моїми оцінками, йдеться про 5-10 людей", - сказав він.

За словами Матули, чеська поліція і спецслужби займаються цими випадками і вживають необхідних заходів.

"На початку літа поліція вперше висунула звинувачення громадянинові Чехії у зв'язку з тим, що він брав участь у бойових діях на боці проросійських сепаратистів на Донбасі", - розповів він.

Як повідомлялося, у червні чеські судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням на адресу чеського громадянина в участі в боях на території України на стороні проросійських бойовиків.