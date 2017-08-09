Серед бойовиків на Донбасі воюють до 10 чехів – посол

143 перегляди
Середа, 9 серпня 2017, 13:27

На боці терористів ОРДЛО в зоні АТО воюють від 5 до 10 громадян Чехії.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив посол Чехії в Україні Радек Матула.

"Так, така проблема є (участі чехів у незаконних збройних формуваннях на Донбасі – ред.). У мене особисто немає чіткої інформації, скільки наших громадян воює на сході України, але за моїми оцінками, йдеться про 5-10 людей", - сказав він.

За словами Матули, чеська поліція і спецслужби займаються цими випадками і вживають необхідних заходів.

"На початку літа поліція вперше висунула звинувачення громадянинові Чехії у зв'язку з тим, що він брав участь у бойових діях на боці проросійських сепаратистів на Донбасі", - розповів він.

Як повідомлялося, у червні чеські судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням на адресу чеського громадянина в участі в боях на території України на стороні проросійських бойовиків.

Теми: АТО Донбас Чехія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Під Авдіївкою вогонь тривав 4 години. За добу 3 загиблих і 9 поранених 9 серпня 2017, 13:24
Доба в АТО: 28 обстрілів, троє бійців ЗСУ загинули 9 серпня 2017, 07:29
Українська сторона СЦКК: бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте" 9 серпня 2017, 05:49
powered by lun.ua
Головні новини
Під Авдіївкою вогонь тривав 4 години. За добу 3 загиблих і 9 поранених
Кабмін звільнив Балчуна й призначив його тимчасову заміну
Голова ВРП відповів на питання про поєднання роботи в РФ і Україні
Балчун подав у відставку
Усі новини
Гендер

"Шерше ля фам" для прибирання, або Як роботодавці порушують законодавство

Без турфірм

Поради трьох самостійних мандрівників американским континентом