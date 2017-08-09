Ивано-Франковский облсовет купил кроссовер за миллион

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Среда, 9 августа 2017, 15:09

Автопредприятие Ивано-Франковской областной советы 1 августа по результатам тендера заказало у ООО "Классик-авто" автомобиль стоимостью 1,11 млн грн.

Такая информация размещена в системе "Прозорро", сообщают "Наши гроши".

В семиместном полно размерном кроссовере Toyota Highlander 2.7L Comfort 2017 выпуска будет круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида с динамической проекцией, аудиосистема Toyota Touch 2 (радио, СD / MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 6.1 и 6 динамиками, подушки безопасности.

Директором и владельцем Ивано-Франковского ООО "Классик-авто" является депутат Волчинецкая сельсовета Ивано-Франковской области Василий Угренюк.

Темы: местная власть авто
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