Теперь переселенцам не нужен штамп о месте пребывания

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Среда, 9 августа 2017, 15:29

Кабинет министров отменил необходимость проставления штампа о регистрации места пребывания в справку о становлении на учет внутренне перемещенного лица.

Соответствующие изменения в правила регистрации места проживания внесли на заседании правительства 9 августа, сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Правительство привело данные правила в соответствие с законом "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".

Кабмин исключил справку переселенца из перечня документов, в которые необходимо проставлять штамп о регистрации места пребывания.

Темы: переселенцы Кабинет министров
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