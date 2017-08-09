Тепер переселенцям не потрібен штамп про місце перебування

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Середа, 9 серпня 2017, 15:29

Кабінет міністрів скасував необхідність проставлення штампа про реєстрацію місця перебування в довідку про становлення на облік внутрішньо переміщеної особи.

Відповідні зміни до правил реєстрації місця проживання внесли на засіданні уряду 9 серпня, повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Уряд привів дані правила у відповідність до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Кабмін вилучив довідку переселенця з переліку документів, до яких необхідно проставляти штамп про реєстрацію місця перебування.

Теми: переселенці Кабінет міністрів
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