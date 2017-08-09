Суд в Крыму присудил активисту Караметову 10 суток ареста

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Среда, 9 августа 2017, 20:57

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя 9 августа присудил активисту Серверу Караметову 10 суток админареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Накануне суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй – за "сопротивление сотрудникам полиции".

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз.

Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Темы: Крым акции политзаключенные
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