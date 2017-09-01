На Волыни СБУ задержала на взятке собственного сотрудника

13 просмотров
Пятница, 1 сентября 2017, 02:56

В Волынской области сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что подполковник СБ Украины через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов США от местного жителя. За такую ​​сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу", - говорится в сообщении.

Оба злоумышленника задержаны в Луцке при получении части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Темы: СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ расследует несколько покушений на Порошенко 31 августа 2017, 11:17
ОБСЕ отчитала Климкина за выдворение российской журналистки 30 августа 2017, 22:59
Российскую журналистку вернули в РФ – невъездная на 3 года 30 августа 2017, 20:48
powered by lun.ua
Главные новости
В Харькове произошел массовый конфликт со стрельбой, есть раненый
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу
Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах
США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско
Все новости
12 советов

Как правильно общаться с людьми, которые не слышат

Научные аргументы

Почему вам нужно завести собаку