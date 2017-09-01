На Волині СБУ затримала на хабарі власного співробітника

У Волинській області співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з військовою прокуратурою і Нацполіцією викрили на хабарі співробітника спецслужби.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці задокументували, що підполковник СБ України через посередника зі Служби зовнішньої розвідки вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого мешканця. За таку суму зловмисник обіцяв вплинути на прийняття рішення посадовцями Луцького об’єднаного міського військового комісаріату щодо відведення від призову на строкову службу", - йдеться в повідомленні.

Обидва зловмисники затримані в Луцьку при отриманні частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.