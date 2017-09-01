Число жертв урагана "Харви" возросло до 39

В США в результате урагана "Харви" погибли, по меньшей мере, 39 человек.

Об этом сообщает CNN.

Спасатели продолжают искать выживших.

Как сообщает агентство АР, Белый дом подготовил запрос к Конгрессу о предоставлении 5,9 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана.

Отмечается, что в запрос еще могут быть внесены изменения. Высокопоставленный представитель администрации президента США сказал, что запрос будет направлен в Конгресс в пятницу, а голосование в Палате представителей и Сенате состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Харви", который бушует в Техасе с субботы, унес жизни минимум 35 человек, 17 остаются пропавшими без вести.

После 30 августа ураган "Харви" начал ослабевать - и ему присвоили категорию "тропической депрессии".