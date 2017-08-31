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Шторм в США забрал жизни 35 человек

Четверг, 31 августа 2017, 08:09

Тропический шторм "Харви" в Техасе  унес жизни по меньшей мере 35 человек, 17 остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает Национальный центр ураганов в США, "Харви" ослабел до тропического шторма в среду вечером, но катастрофическое и опасное для жизни наводнение будет продолжаться в Хьюстоне  и в юго-западной Луизиане до конца недели.

Последними зарегистрированными случаями смерти была супружеская пара, которая утонула, пытаясь проехать по затопленной дороге под Симонтоном.

Также в местной полиции сообщили, что 17 человек остаются пропавшими без вести.

По прогнозам ожидается выпадение осадков еще 10-20 см и штормовые волны до 1,2 м вдоль западной части побережья в Луизиане.

Темы: СШАстихийное бедствие
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