День в АТО минув без втрат – штаб

Украинские войска не понесли потерь в течение 31 августа.



Об этом в пятницу сообщил полковник представитель министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"За прошедшие сутки в результате боевых действий украинские войска потерь не понесли. Ни один военнослужащий не пропадет и не был ранен", - сказал он.



По словам Мотузяника, на Луганском направлении интенсивность со стороны боевиков была "достаточно низкой", было зафиксировано 3 обстрела.



"На Донецком направлении интенсивность врага была достаточно высокой, однако тяжелое вооружение враг не применял", - сообщил Мотузяник, указав, что здесь было 18 обстрелов.



По его словам на Мариупольский направлении было 3 обстрела со стороны боевиков.



Украинская правда