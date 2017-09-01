День в АТО минув без втрат – штаб

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Пятница, 1 сентября 2017, 13:01

Украинские войска не понесли потерь в течение 31 августа.

Об этом в пятницу сообщил полковник представитель министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий украинские войска потерь не понесли. Ни один военнослужащий не пропадет и не был ранен", - сказал он.

По словам Мотузяника, на Луганском направлении интенсивность со стороны боевиков была "достаточно низкой", было зафиксировано 3 обстрела.

"На Донецком направлении интенсивность врага была достаточно высокой, однако тяжелое вооружение враг не применял", - сообщил Мотузяник, указав, что здесь было 18 обстрелов.

По его словам на Мариупольский направлении было 3 обстрела со стороны боевиков.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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