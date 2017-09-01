День в АТО минув без втрат – штаб

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П'ятниця, 1 вересня 2017, 13:01

Українські війська не зазнали втрат протягом 31 серпня.

Про це у п'ятницю повідомив полковник речник міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в наслідок бойових дій українські війська втрат не понесли. Жоден військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.   

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку інтенсивність з боку бойовиків була "достатньо низькою", було помічено 3 обстріли.

"На Донецькому напрямку інтенсивність ворога була достатньо високою, проте важке озброєння ворог не застосовував", - повідомив Мотузяник, вказавши, що тут було 18 обстрілів.

За його словами на Маріупольскому напрямку було 3 обстріли з боку бойовиків.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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