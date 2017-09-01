День в АТО минув без втрат – штаб
Українські війська не зазнали втрат протягом 31 серпня.
Про це у п'ятницю повідомив полковник речник міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу в наслідок бойових дій українські війська втрат не понесли. Жоден військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.
За словами Мотузяника, на Луганському напрямку інтенсивність з боку бойовиків була "достатньо низькою", було помічено 3 обстріли.
"На Донецькому напрямку інтенсивність ворога була достатньо високою, проте важке озброєння ворог не застосовував", - повідомив Мотузяник, вказавши, що тут було 18 обстрілів.
За його словами на Маріупольскому напрямку було 3 обстріли з боку бойовиків.
Українська правда
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