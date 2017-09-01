Перестрелка в Княжичах: Суд по двум подозреваемым перенесли

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Пятница, 1 сентября 2017, 16:33

Из-за плохого самочувствия судьи заседание по избранию меры пресечения двум фигурантам дела по расстрелу полицейских в Княжичах, перенесено на 4 сентября.

Об этом сообщает  "УНИАН".

По словам прокурора Генпрокуратуры Николая Наливайко, рассмотрение дела перенесено в связи с плохим самочувствием судьи, который должен рассматривать соответствующие ходатайства прокуратуры.

"Сегодня суд должен был рассмотреть меру пресечения для старшего инспектора КОВДа Андрея Курты и экс-заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского райотдела полиции Романа Мариновского", - ссылается издание на слова Наливайко.

Также он добавил, что суд рассмотрит эти ходатайства в понедельник. Время заседания пока не известно. Дело будет рассматривать другой судья, которого определит автоматизированное распределение дел.

Как известно, в декабре прошлого года в поселке Княжичи Броварского района в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибло 5 правоохранителей.

Позже Генпрокурора вручила подозрения трем лицам, организовавшим и сделавшим возможным применение огнестрельного оружия на месте трагедии.

В пятницу, 1 сентября экс-руководителю управления уголовного розыска Киева Леониду Куряте, которому ранее предъявили подозрение по делу о стрельбе в Княжичах, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет.

Украинская правда 



Темы: суд полиция криминал
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