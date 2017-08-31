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Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах

Четверг, 31 августа 2017, 23:40
Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах

Генпрокуратура вручила подозрения трем лицами, организовавшим и сделавшим возможным применение огнестрельного оружия в селе Княжичи Киевской области, где погибли 5 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"По факту убийства 5 работников МВД в с. Княжичи, превышение власти и халатности работников Национальной полиции объявлено подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРДа Курте", - написал он.

Луценко добавил, что ожидается вручение еще 8 подозрений.

Как известно, в ночь на 4 декабря 2016 в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, во время которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативников и 1 спецназовец.

В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, побежали в сторону Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъяли огнестрельное оружие.

Впоследствии водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о том, что произошло.

Украинская правда

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Темы: полициякриминалЛуценко
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