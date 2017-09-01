США выселяют несколько дипобъектов РФ и проведут обыски. МИД РФ протестует

Министерство иностранных дел России заявило, что решение США закрыть несколько дипломатических объектов РФ является "грубейшим нарушением международного права".

Об этом идет речь в комментарии фициального представителя МИД РоссииМарии Захаровой, обнародованном на официальном сайте МИД РФ в пятницу.

"От нас потребовали за двое суток закрыть одно из крупнейших генеральных консульств, располагающееся в Сан-Франциско и оказывающее визовые, нотариальные и прочие консульские услуги гражданам России и США, проживающим в нескольких густонаселенных штатах", – отмечает Захарова.

Также предписывается незамедлительно прекратить деятельность Торгового представительства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке. Существенно ужесточаются требования к передвижению российских дипломатов и официальных делегаций.

"Данный шаг представляет собой новое грубейшее нарушение международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях", – заявляют в МИД РФ.

По словам Захаровой "помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России".

Сообщается, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско.

"Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем", – идет речь в комментарии МИД РФ.

Как известно, посольство США в России объявило, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу большинства виз в России. Это связано с ограничением численности американских дипломатов в РФ.

Кроме того, США больше не будут выдавать в России визы для граждан Беларуси. Для получения визы белорусам рекомендуют ехать в Киев, Варшаву или Вильнюс.

В июле 2017 года Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ потребовала у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Эти меры стали ответом на принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

Как известно, Россия продолжает гибридную войну против Украины.