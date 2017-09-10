"Укрзализныця" пояснила, почему остановила поезд с Саакашвили

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 19:55

В "Укрзализныце" заявляют, что запрет движения поезда "Перемышль - Киев", на котором Саакашвили пытался попасть в Украину, подпадает под приказ Минтранспорта от 2006 года.

Об этом говорится в заявлении УЗ, обнародованном вечером 10 сентября.

"В сложившейся ситуации c курсированием поезда №715 "Перемышль - Киев" Укрзализныця действует исключительно в правовом поле. ... Ситуация подпадает под действие положений приказа Минтранса и связи от 27.12.2006 № 1196, зарегистрированного в Минюсте 4 апреля 2007 года под № 310/13577 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", - заявили в УЗ.

"Приказом определено, что пассажиры без проездных документов или с недействительными проездными документами, с фамилией и именем в проездном документе, что не соответствуют данным документа, удостоверяющего личность (за исключением допущенных описок не более трех знаков), без документов, удостоверяющих личность, ... в вагон не допускаются", - отметили в Укрзализныце.

Также в УЗ сообщили, что накануне администрация Государственной пограничной службы сообщила "Укрзализныце" о круге лиц, чьи паспортные документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины, признаны недействительными.

"Сотрудники в этой ситуации действовали в соответствии с порядком, определенным названными документами", - заявили в УЗ.

Кроме того, по данным компании, Саакашвили проигнорировал требования перевозчика, которые регламентируются законом о железнодорожном транспорте в ст.22-1 "Обязанности пассажира и перевозчика при перевозке пассажира в международном железнодорожном сообщении".

"За невыполнение обязанности проверить перед началом перевозки пассажира в международном железнодорожном сообщении наличие у него документов ... перевозчик несет ответственность, предусмотренную законом. Законные требования перевозчика были проигнорированы, работники УЗ действовали в соответствии с порядком, установленным законом", - говорится в заявлении. 

Украинская правда

Темы: Саакашвили Укрзализныця
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