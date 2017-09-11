В многоэтажке Мариуполя прозвучал взрыв: погиб мужчина

В результате взрыва, прогремевшего в квартире на 8 этаже многоэтажки в Левобережном районе Мариуполя, погиб человек.



Об этом информирует официальный сайт полиции Донецкой области.



На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.



В однокомнатной квартире правоохранители обнаружили тело ее хозяина 1970 года с травмами головы и конечностей.



В результате взрыва выбиты окна. Информация о других пострадавших пока не поступала.



Место происшествия обследуют полиция и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются.