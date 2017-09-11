В многоэтажке Мариуполя прозвучал взрыв: погиб мужчина

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Понедельник, 11 сентября 2017, 15:42

В результате взрыва, прогремевшего в квартире на 8 этаже многоэтажки в Левобережном районе Мариуполя, погиб человек.

Об этом информирует официальный сайт полиции Донецкой области.

На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

В однокомнатной квартире правоохранители обнаружили тело ее хозяина 1970 года с травмами головы и конечностей.

В результате взрыва выбиты окна. Информация о других пострадавших пока не поступала.

Место происшествия обследуют полиция и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Темы: Мариуполь чрезвычайное происшествие
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