Сутки в АТО: 36 обстрелов, боевики применили минометы на Луганщине

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Вторник, 12 сентября 2017, 07:37

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце прошлых суток в районе проведения АТО основная активность боевиков фиксировалась на Приморском направлении.

Здесь после 18 часов российские оккупанты из минометов калибра 82 миллиметра били по позициям ВСУ вблизи Гнутового и Талаковки. Кроме того, у Талаковки боевики вечером и ночью несколько раз использовали стрелковое оружие и открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП.

Неспокойно было и у Водяного, которое уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния. В конце суток здесь боевики трижды обстреляли опорные пункты сил АТО из крупнокалиберных пулеметов. Также под огнем противника оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополя и Старогнатовки.

На Донецком направлении после 18 часов враг дважды обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ в Авдеевский промзоне. Из гранатометов наемники били в окрестностям Каменки и Новгородского.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован один обстрел. Около 21 часа противник выпустил 7 мин калибра 82 миллиметра по позициям ВСУ у Крымского.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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