Прорыв Саакашвили: в базу "Миротворца" попали еще 3 нардепа

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Вторник, 12 сентября 2017, 14:30

Сайт центра "Миротворец" внес народных депутатов Сергея Власенко, Юрия Деревянко и Дмитрия Добродомова в свою базу за прорыв границы вместе с Михеилом Саакашвили.

Об этом свидетельствует рубрика сайта "Чистилище".

Всем им вменяют "незаконное пересечение государственной границы, нападение на пограничников и участие в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства".

Деревянко также обвиняют в "манипулировании общественно значимой информацией".

В то же время в базе нет нардепа из "Самопомочи" Павла Костенко и бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, которые, как сообщалось, тоже переходили границу с экс-президентом Грузии.

Как известно, Власенко входит во фракцию "Батькивщина", Деревянко и Добродомов - внефракционные.

 
 
 

Ранее в базу "Миротворца" внесли самого экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили и лидера "Батькивщины", народного депутата Юлию Тимошенко.

Сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД и нардепом из "Народного фронта" Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Саакашвили граница
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