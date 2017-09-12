Минкультуры просит внимательнее следить за безопасностью на Форуме издателей

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Вторник, 12 сентября 2017, 22:09

Министерство культуры Украины обратилось к правоохранителям с просьбой не допустить во время Форума издателей во Львове инцидентов, которые могут угрожать жизни и безопасности участников и посетителей мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, выразив беспокойство официальным заявлением Форума издателей об угрозах со стороны представителей радикальных организаций.

"Ознакомившись с обнародованным письмом этих общественных объединений, мы пришли к выводу, что организаторы и участники Форума имеют основания беспокоиться о безопасности этого мероприятия, о собственном здоровье и здоровье посетителей - взрослых и особенно маленьких", - говорится в сообщении.

"Мы не можем стоять в стороне, когда на культурно-художественную и общественную платформу национального значения, пространство открытого общения и творческого многоголосия, которым является Форум издателей, пытаются влиять силы, которые, настаивая на своих убеждениях, опрометчиво (хуже, если целенаправленно) применяют инструмент запугивания", - добавили в ведомстве.

В Минкультуры считают, что Форум издателей сейчас требует пристальной охраны. Поэтому ведомство обратилось в органы правопорядка и безопасности с просьбой принять все меры для недопущения во время Форума инцидентов, которые могут угрожать жизни и безопасности участников и посетителей.

Как известно, из-за угрозы правых организаций на Форуме издателей не будут представлять детскую книгу.

Украинская правда

Темы: культура Львов
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