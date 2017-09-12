Мінкультури просить пильніше слідкувати за безпекою на Форумі видавців

Міністерство культури України звернулося до правоохоронців з проханням не допустити під час Форуму видавців у Львові інцидентів, що загрожуватимуть життю і безпеці учасників та відвідувачів заходу.

Про це повідомила прес-служба відомства, висловивши занепокоєння офіційною заявою Форуму видавців щодо погроз із боку представників радикальних організацій.

"Ознайомившись із оприлюдненим листом цих громадських об’єднань, ми прийшли до висновку, що організатори та учасники Форуму мають підстави тривожитися за безпеку цього заходу, за власне здоров’я та за здоров’я відвідувачів – дорослих і надто малих", - сказано у повідомленні.

"Ми не можемо стояти осторонь, коли на культурно-мистецьку і суспільну платформу національного значення, простір відкритого спілкування і творчого багатоголосся, що ним є Форум видавців, намагаються впливати сили, які, наполягаючи на своїх переконаннях, необачно (гірше, якщо цілеспрямовано) застосовують інструмент залякування", - додали у відомстві.

У Мінкультурі вважають, що Форум видавців наразі потребує пильної охорони. Тому відомство звернулося до органів правопорядку та безпеки з проханням вжити всіх заходів для недопущення під час Форуму інцидентів, що загрожуватимуть життю і безпеці його учасників та відвідувачів.

Як відомо, через погрози правих організацій на Форумі видавців не презентують дитячу книжку.

Українська правда