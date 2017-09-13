Сутки в АТО: Вечером ситуация обострилась, двое военных ВСУ ранены

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО на Донбассе 27 раз открывали огонь, при этом после 18:00 они существенно увеличили число обстрелов украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

"Учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь", - говорится в сообщении.

Наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов боевики 4 раза били по украинским позициям вблизи Авдеевки.

Также вечером и ночью террористы трижды открывали огонь из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениям возле Песков. Кроме того, около 20:00 в районе Каменки сепаратисты выпустили 12 мин калибра 82 мм.

На Приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали украинские укрепления на подступах к Водяному.

На Луганском направлении горячей точкой был поселок Крымское. Здесь после 18:00 боевики трижды открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.