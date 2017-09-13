Глава МинВОТ задекларировал покупку машиноместа за 300 тысяч

Министр по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Вадим Черныш внес в декларацию приобретение в 2017 году места для парковки автомобиля стоимостью 295 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в его декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Согласно предоставленной Чернышом информации, машиноместо расположено в Киеве и имеет площадь 12,2 квадратных метра. Оно было приобретен 7 сентября 2017.

Продавцом недвижимости выступает ООО "Укрбуд Девелопмент".

Вадим Черныш фото www.rbc.ua

Украинская правда