Глава МинВОТ задекларировал покупку машиноместа за 300 тысяч

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Среда, 13 сентября 2017, 15:43

Министр по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Вадим Черныш внес в декларацию приобретение в 2017 году места для парковки автомобиля стоимостью 295 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в его декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Согласно предоставленной Чернышом информации, машиноместо расположено в Киеве и имеет площадь 12,2 квадратных метра. Оно было приобретен 7 сентября 2017.

Продавцом недвижимости выступает ООО "Укрбуд Девелопмент".

Вадим Черныш
Вадим Черныш
фото www.rbc.ua

Украинская правда

Темы: Кабинет министров Донбасс декларации
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