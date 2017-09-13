Глава МинВОТ задекларировал покупку машиноместа за 300 тысяч
Министр по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Вадим Черныш внес в декларацию приобретение в 2017 году места для парковки автомобиля стоимостью 295 тысяч гривен.
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в его декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.
Согласно предоставленной Чернышом информации, машиноместо расположено в Киеве и имеет площадь 12,2 квадратных метра. Оно было приобретен 7 сентября 2017.
Продавцом недвижимости выступает ООО "Укрбуд Девелопмент".
Украинская правда
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