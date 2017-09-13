Голова МінТОТ задекларував купівлю машиномісця за 300 тисяч

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Середа, 13 вересня 2017, 15:43

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та переселенців Вадим Черниш вніс до декларації придбання у 2017 році місця для паркування авто вартістю 295 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в його декларації на сайті Нацагентства із запобігання корупції.

Згідно з наданою Чернишом інформацією, машиномісце розташоване в Києві і має площу 12,2 квадратних метри. Його було придбано 7 вересня 2017 року.

Продавцем нерухомості виступає ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Вадим Черниш
Вадим Черниш
фото www.rbc.ua

Як повідомлялося, Національна агенція із запобігання корупції не знайшла підстав для притягнення Черниша до адміністративної або кримінальної відповідальності через його декларацію. НАЗК дійшла висновку, що задекларовані активи чиновника відповідають даним, отриманим з інших джерел, їх оцінка вірна, конфлікту інтересів немає.

Після свого призначення на цю посаду 14 квітня 2016 року міністр задекларував 326 тисяч гривень доходу у 2015 році. Також він зазначив у декларації свій автомобіль Mercedes ML-350 2008 року випуску, а також машину сім'ї - Chevrolet Aveo 2015 року випуску.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів Донбас декларації
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