В Одесской области подожгли мемориал военным и героям Небесной Сотни

В Одесской области в городе Ананьеве в ночь среды подожгли стенд мемориала погибшим украинским военным и героям Небесной Сотни.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В среду в 7:18 утра мэр Ананьева сообщил полиции, что неизвестные подожгли мемориал.

"Неизвестные лица положили металлические покрышки под металлическим листом, внутрь положили тряпки, облили дизельным топливом и подожгли. В результате пожара автомобильные покрышки сгорели полностью. Была повреждена часть металлического листа с фотографиями", - сказали в пресс-службе.

Мемориал погибшим украинским военным и героям Небесной Сотни после поджога ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ТРАССА Е-95"

Мемориал погибшим украинским военным и героям Небесной Сотни после поджога ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ТРАССА Е-95"

В полиции отметили, что сейчас восстанавливают поврежденные части памятника.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 194 ч.2 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Такая квалификация предполагает санкции лишения свободы от трех до пятнадцати лет.

"Сейчас устанавливаются свидетели и подозреваемые лица", - добавили в полиции.

В то же время представители местной ячейки "Автомайдана" назначили денежное вознаграждение за любую информацию о тех, кто поджигал стенд.

Олег Твердь, для УП