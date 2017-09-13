На Одещині підпалили меморіал військовим та героям Небесної Сотні

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Середа, 13 вересня 2017, 16:52

На Одещині в місті Ананьєві у ніч середи спалили стенд меморіалу загиблим українським військовим та героям Небесної Сотні.

Про це "Українські правді" повідомили у прес-службі поліції Одещини.

У середу о 7:18 ранку міський голова Ананьєва повідомив поліції, що невідомі підпалили меморіал.

"Невідомі особи поклали металеві покришки під металевим листом, всередину поклали ганчір’я, облили дизельним паливом та підпалили. В наслідок пожежі автомобільні покришки згоріли повністю. Було пошкоджено частину металевого листа з фотокартками", - сказали у прес-службі.

 
Меморіал загиблим українським військовим та героям Небесної Сотні після підпалу
інформаційне агентство "Траса Е-95"
 
інформаційне агентство "Траса Е-95"

У поліції зазначили, що зараз відновлюють пошкоджені частини пам’ятника.

Також вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 194 ч.2 "Умисне знищення або пошкодження майна". Така кваліфікація передбачає санкції позбавлення волі від трьох до п'ятнадцяти років.

"Зараз встановлюються свідки та підозрювані особи", - додали в поліції.

Водночас представники місцевого осередку "Автомайдану" призначили грошову винагороду за будь-яку інформацію про тих, хто підпалював стенд.

Олег Твердь, для УП

Теми: Одеса Майдан АТО
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