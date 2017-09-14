Мама певицы Лободы официально отказывается от депутатства
Депутат Ирпенского городского совета Наталья Лобода подала заявление о досрочном прекращении полномочий – его рассмотрят на следующей сессии горсовета.
Заявление, датированное 8 сентября, обнародовал мэр Ирпеня Владимир Карплюк в Facebook.
Еще 30 марта на сессии горсовета Карплюк заявил, что его соратница по партии "Нові обличчя" ("Новые лица") Наталья Лобода написала заявление о сложении депутатских полномочий. Этому предшествовала участие матери известной певицы в ток-шоу на российском канале, возмутившее многих.
"Депутат Ирпенского городского совета Наталья Лобода обратилась с заявлением о досрочном прекращении ее депутатских полномочий. На следующей сессии Ирпенский горсовет рассмотрит ее заявление", – написал теперь Карплюк.
Он добавил, что понимает решение Натальи Васильевны: "Она в последнее время подвергалась нападкам в СМИ, что существенно повлияло на состояние ее здоровья".
"Жители Ирпеня, особенно ее избирательного округа, благодарны Наталье Васильевне Лободе за активную депутатскую деятельность и активное участие в деле сохранения и защиты зеленых зон", – добавил мэр.
Наталья Лобода является депутатом горсовета Ирпеня с осени 2015 года.
Алена Рощенко, УП
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