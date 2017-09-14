Мама співачки Лободи офіційно відмовляється від депутатства

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Четвер, 14 вересня 2017, 11:37

Депутат Ірпінської міської ради Наталія Лобода подала заяву про дострокове припинення повноважень – її розглянуть на наступній сесії міськради.

Заяву, датовану 8 вересня,оприлюднив міський голова Ірпеня Володимир Карплюк у Facebook.

Ще 30 березня на сесії міськради Карплюк заявив, що його соратниця з партії "Нові обличчі" Наталія Лобода написала заяву про складання депутатських повноважень. Цьому передувала участь матері відомої співачки у ток-шоу на російському каналі, що обурило багатьох.

"Депутат Ірпінської міської ради Наталія Лобода звернулася із заявою про дострокове припинення її депутатських повноважень. На наступній сесії Ірпінська міськрада розгляне її заяву", – написав тепер Карплюк.

Лобода просить припинити її депутатські повноваження, причину не пояснює
Лобода просить припинити її депутатські повноваження, причину не пояснює

Він додав, що розуміє рішення Наталії Василівни: "Вона протягом останнього часу зазнавала нападок у ЗМІ, які суттєво вплинули на стан її здоров'я".

"Жителі Ірпеня, особливо її виборчого округу, завдячують Наталії Василівні Лободі за активну депутатську діяльність та активну участь у справі збереження і захисту зелених зон", – додав мер.

Наталія Лобода є депутатом міськради Ірпеня з осені 2015 року.

Олена Рощенко, УП

Теми: місцева влада Київська область скандал
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