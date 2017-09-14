Подводные лодки РФ ударили крылатыми ракетами по объектам ИГИЛ

1234 просмотра
Четверг, 14 сентября 2017, 15:51

Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам "Исламского государства" в Сирии.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства, ракеты из подводного положения в восточной части Средиземного моря выпустили подводные лодки " Великий Новгород" и "Колпино".

 "Удар крылатыми ракетами "Калибр" нанесли по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор", - сообщили в Минобороны РФ.

"По объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 км", - добавили в ведомстве.

Напомним, 5 сентября российский фрегат "Адмирал Эссен" обстрелял крылатыми ракетами "Калибр" позиции боевиков "Исламского государства" у сирийского города Дейр-эз-Зор.

Европейская правда

Темы: Росcия терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Яценюк" на фото из дела СК РФ оказался соратником Корчинского 14 сентября 2017, 14:32
На границе задержали россиянина, который находился в розыске 14 сентября 2017, 14:01
Грибаускайте: к учениям "Запад-2017" мы готовы хорошо как никогда 14 сентября 2017, 13:42
powered by lun.ua
Главные новости
В Симферополе нашли избитым пропавшего после обыска крымского татарина
Дома у участника "прорыва Саакашвили" нашли оружие – полиция
Врачей по всей Украине агитируют выходить на акции против медреформы - Супрун
Украина не сообщала РФ детали следствия по делу Вороненкова – прокуратура
Все новости
Фотохроника

Как позеленели киевские фонтаны и речка Лыбедь

тренды

7 рекламных роликов мировых брендов, которые сняли в Киеве