Полиция: Взрыв на Грушевского мог быть демонстративным хулиганством
Полиция устанавливает свидетелей взрыва в центре Киева 24 августа и не исключает версию того, что это могло быть демонстративным хулиганством именно в день празднования независимости Украины.
Об этом сказал заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.
"Тяжело сказать о какой-то приоритетной версии, потому что в одном месте сошлось несколько составляющих: и автобус с военнослужащими Национальной гвардии, и родственники военнослужащего, Героя Украины", - заявил он.
"Учитывая следственные эксперименты, скорее всего, граната бросалась не прицельно, мы не исключаем и той версии, что это было демонстративное хулиганское действие, демонстративное нарушение общественного порядка в этом месте и именно в этот день", - подчеркнул Крищенко.
Также он призвал тех, кто располагает информацией о случившемся, в том числе, видеоматериалами, помочь следствию на условиях анонимности.
Как известно, в результате взрыва на Грушевского в Киеве полиция сообщила о трех пострадавших.
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