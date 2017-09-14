Поліція: Вибух на Грушевського міг бути демонстративним хуліганством

Поліція встановлює свідків вибуху в центрі Києва 24 серпня і не виключає версію того, що це могло бути демонстративним хуліганством саме в день святкування незалежності України.

Про це сказав заступник голови Національної поліції України - начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.



"Важко говорити про якусь пріоритетну версію, тому що в одному місці зійшлося кілька складових: і автобус з військовослужбовцями Національної гвардії, і родичі військовослужбовця, Героя України", - заявив він.

"Враховуючи слідчі експерименти, найімовірніше, гранату кидали не прицільно, ми не виключаємо і такої версії, що це була демонстративна хуліганська дія, демонстративне порушення громадського порядку в цьому місці і саме цього дня", - наголосив Крищенко.



Він також закликав тих, хто має інформацію щодо інциденту, зокрема відеоматеріали, допомогти слідству на умовах анонімності.

Як відомо, у результаті вибуху на вул.Грушевського у Києві в поліції повідомили про трьох постраждалих.