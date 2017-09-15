Арест Лавриновича: "Опоблок" заявляет о репрессиях

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Пятница, 15 сентября 2017, 17:49

Партия "Оппозиционный блок" оценивает арест экс-министра юстиции Александра Лавриновича продолжением преследования оппозиционных политиков.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном в пятницу.

В партии заявляют, что "раскручивая маховик репрессий против всех несогласных с нынешним антинародным курсом, власть уничтожает остатки украинской правового поля и своей легитимности".

Дело Лавриновича, как указывается в заявлении, является сфабрикованным, не имеет под собой никаких законных оснований и создано для пиара власти.

"Когда вместо поиска и наказания виновных нерасследованной остается трагедия 2 мая в Одессе, гибель четырех нацгвайрдийцев под Верховной Радой, убийства Бузины, Шеремета, поджог "Интера"", - заявили в "Оппоблоке".

"Мы заявляем: дело против Александра Лавриновича - политически мотивированное преследование и попытка власти переключить внимание общества от собственных преступлений", - говорится в заявления.

Лавринович был депутатом от "Партии регионов".

Как известно, в пятницу Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Темы: Оппозиционный блок Лавринович
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