В Одессе горит детский лагерь, детей эвакуировали

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Суббота, 16 сентября 2017, 01:23

В Одессе горит муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория" на улице Дача Ковалевского.

Об этом сообщает Думская.

Возгорание произошло в 23:30. Пожарная сигнализация по словам очевидцев не сработала. Дети проснулись от запаха дыма.

Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию детей.

Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Сейчас пожарные пытаются организовать подсчет. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, в том числе реанимация.

Сообщается об одном ребенке, который надышался дымом. Медики оказывают девочке помощь. Больше информации о пострадавших не поступало.

На месте пожара находится руководство региональных управлений ГСЧС, полиции, муниципальной охраны.

Один корпус лагеря полностью выгорел и обвалился. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Пожарный водоем на территории лагеря был пуст, поэтому пожарные минут 30-40 не могли начать тушение — прокладывали рукав к гидранту на улице Вильямса. Загорелась крыша соседнего корпуса, но его оперативно потушили.

Пострадала также соседняя база отдыха – от жара выбило окна и вздулась крыша. Из-за ветра туда летят искры.

Темы: Одесса чрезвычайное происшествие
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